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18:44 30.01.2018

Белый дом рассмотрит меморандум о правонарушениях в ФБР, допущенных при расследовании дела о вмешательстве РФ

Белый дом рассмотрит меморандум о правонарушениях в ФБР, допущенных при расследовании дела о вмешательстве РФ

В Белом доме во вторник начнут изучать секретный меморандум конгрессменов-республиканцев о превышении полномочий сотрудниками ФБР, занимающимися делом о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года.

Как сообщила в эфире телеканала CNN советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, у президента и его юридических советников есть пять дней на рассмотрение документа и принятие решения о его публикации.

В свою очередь информированный источник сообщил телеканалу, что Д.Трамп, скорее всего, поддержит публикацию меморандума.

Накануне конгрессмены-республиканцы, заседающие в комитете по разведке Палаты представителей, проголосовали за публикацию секретного меморандума, составленного ими на основании документов ФБР и министерства юстиции США.

По их словам, в меморандуме собрана информация, которая доказывает, что сотрудники ФБР, расследующие дело о "российском вмешательстве" в выборы в США, прибегали к неправомочным методам слежки.

В свою очередь члены Демократической партии обвинили республиканцев в том, что, проголосовав за публикацию меморандума, они подвергли опасности национальную безопасность США.

"Комитет проголосовал за то, чтобы поставить личные интересы президента, а может и их собственные политические интересы, выше интересов страны", - заявил в понедельник лидер демократов в комитете Адам Шифф.

При этом ранее во вторник публикацию меморандума поддержал спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан.

"Я думаю, мы должны рассекретить (меморандум - ИФ). Это даст нам подотчетность, это даст нам прозрачность и поможет разрешить все проблемы с ФБР", - сказал он.

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