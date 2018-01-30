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13:13 30.01.2018

"Национальные дружины" могут существовать в Украине только как общественные организации

"Национальные дружины" могут существовать в Украине только как общественные организации

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что "Национальные дружины" могут существовать в Украине как гражданские организации, но в стране не может быть никаких парамилитарных образований, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Еще раз повторюсь - в государстве Украина есть только одна монополия на применение силы – государственная: Национальная гвардия, Национальная полиция, ВСУ. Все другие парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, незаконные. Общественные движения могут быть какими угодно, но только не переступать рамки закона", - сказал А.Аваков.

Он отметил, что на улицах украинских городов не должно быть никаких военизированных движений. "Я, как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные милитарные формирования", - отметил А.Аваков.

По словам спикера партии "Национальный корпус" Романа Чернышова, "Национальные дружины" являются частью "азовского движения" (деятельности "Национального корпуса) и работают в формате общественной организации. "Это добровольное объединение по поддержанию порядка на улицах, патрулированию улиц, противодействию алко- и наркопритонам и вообще для помощи там, где государственные органы или не могут, или не хотят помогать украинскому обществу", - заявил он в комментарии "Громадському радио".

Р.Чернышев подчеркивает, что "Национальные дружины" не имеют оружия и не являются полицейскими или военными объединениями, но сотрудничают с полицией.

На официальном сайте "Национального корпуса" сообщается, что "Национальные дружины" являются общественной организацией, целью деятельности которой является обеспечение порядка на улицах украинских городов. "Личный состав организации - бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и небезразличные граждане, которые разделяют стремление улучшить безопасностную ситуацию в государстве… Активисты организации ежедневно выходят на патрулирование улиц мост Украины и борются с наркоторговлей и алкогольным геноцидом украинского народа", - информирует сайт.

Организация была создана 28 января 2017 года.

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