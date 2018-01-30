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12:54 30.01.2018

Боевики готовят провокации и теракты против мирных жителей

Боевики готовят провокации и теракты против мирных жителей

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает о готовящихся провокациях со стороны боевиков на Донбассе в ближайшие дни.

"Боевики и российские оккупационные войска планирует серьезные провокации, и даже теракты против мирных жителей по обе стороны линии разграничения. Под обстрелы боевиков могут поспасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие как ЛЭП, водо- и газопроводы", - сообщил на брифинге во вторник спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, готовящиеся провокации, возможно, связаны с наращиванием интенсивности тренировок боевиков и прибытием очередного т.н."гуманитарного конвоя" из РФ.

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