Пограничник получил премию за отказ от взятки

Сотрудник Государственной пограничной службы Украины, который отказался от взятки в 5 тыс. грн, получил премию в 10 тыс. грн.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке помощник главы погранслужбы Олег Слободян, вручение премии состоялось в ходе выездного заседания коллегии в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы (с. Оршанец, Черкасская область) во вторник.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил инспектора пограничной службы Краматорского отряда прапорщика Дмитрия Перендишиди, который получил премию 10 тыс. грн за отказ от взятки 5 тыс. грн", - написал О.Слободян.

Глава МВД прокомментировал: "Это очень правильный и красивый шаг… Я далек от того, чтобы каждому чиновнику, который отказывается (от взятки - ИФ), удваивать и платить (премию - ИФ). Но на самом деле что-то в этом есть и об этом надо подумать".