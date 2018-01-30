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12:08 30.01.2018

Пограничники получили 5 беспилотных авиационных комплексов

Пограничники получили 5 беспилотных авиационных комплексов

Государственная пограничная служба Украины пополнится пятью беспилотными авиационными комплексами украинского производства, в состав которых входит 15 летательных аппаратов.

Соответствующие сертификаты вручил глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе выездного заседания коллегии в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы (с. Оршанец, Черкасская область) во вторник.

"Беспилотники оснащены цифровыми защищенными каналами связи и модернизированным мониторинговым оборудованием. Всего в Госпогранслужбе 12 комплексов, включающих 36 беспилотных летательных аппаратов. Из них в настоящее время пограничное ведомство уже внесло в реестр государственных воздушных судов 21 беспилотный летательный аппарат", - сообщает пресс-служба погранведомства.

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