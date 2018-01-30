В 2017 году сотрудники Госпогранслужбы приняли участие в 10 европейских операциях

За минувший год сотрудники Государственной пограничной службы Украины приняли участие в 10 европейских операциях по охране границы, сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

"За один год пограничники приняли участие в 10-ти операциях Европейского Агентства пограничной и береговой охраны (FRONTEX) и достойно представили нашу страну во всех четырех компонентах - на суше, море, воздухе и под водой", - сказал он в ходе выездного заседания коллегии в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы (с. Оршанец, Черкасская область), сообщает пресс-служба погранведомства.

П.Цигикал также отметил, что в 2017 году было налажено и продолжено международное сотрудничество с правоохранительными ведомствами сопредельных государств и такими институциями, как FRONTEX, ЕUBAM, ЕUAM и МОМ.

"Сейчас активно используется созданный в прошлом году отряд для выполнения специальных задач "ДОЗОР", персонал которого готовили и иностранные специалисты. Начаты мероприятия по наращиванию плотности охраны и развертыванию новых подразделений и отделов на активных направлениях противоправной деятельности", - сказал он.

По данным П.Цигикала, постепенно вводится общий контроль, действующий в 10 пунктах пропуска с Польшей и Молдовой. Сейчас на всю границу с Евросоюзом и Молдовой распространяется совместное патрулирование.