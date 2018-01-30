Коррупция в Госпогранслужбе должна быть полностью искоренена, заявляет Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечает необходимость искоренения коррупции в рядах Государственной пограничной службы, отмечая, что от этого непосредственно зависит качество работы ведомства и уровень доверия к нему населения, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Вы знаете, как сделать так, чтобы доверие людей было не 50%, а ближе к 100%. Это вопрос коррупционного порядка. Сейчас действительно очень хорошо работает служба внутренней безопасности. И мы имеем цифру - 740 человек. Это очень много даже для такого большого ведомства. Все руководители должны понимать: если мы с этим заданием не справимся, все позитивные достижения могут быть дискредитированы этой ложкой дегтя", - сказал А.Аваков во вторник во время итоговой коллегии Государственной пограничной службы Украины.

Министр подчеркнул, что доверие населения является фактором, который стимулирует дальнейшее развитие, и соответственно увеличение финансирования из госбюджета.

По его словам, процесс очистки ведомства от коррупционеров будет длиться определенное время. "Мы должны пройти этот период очистки и вывести привычку, что здесь не место коррупционерам. Пусть это будет год или три, но мы должны поставить соответствующие фильтры и постепенно двигаться к идеалу. Тогда и без того высокий уровень доверия к пограничникам будет еще выше", - сказал А.Аваков.