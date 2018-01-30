Украина успешно внедрила биометрический контроль на границе, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что Государственная пограничная служба Украины успешно выполнила в 2017 году задание, связанное с введением безвизового режима и биометрического контроля на границе, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Вы сделали свое дело очень хорошо. Инспекторы и наши заграничные коллеги, которые смотрели работу системы, дали высокую оценку вашей работе. Я вас за это благодарю. Это большой успех. Достаточно сказать, что Украина вошла в пятерку стран по обработке запросов и контрольных функций с Итерполом. Компетентность действий пограничного контроля таким образом у нас стала одной из наивысших в мире", - подчеркнул А.Аваков во вторник 30 января во время итоговой коллегии Государственной пограничной службы Украины.

Министр внутренних дел отметил важные задания, стоящие сейчас перед Госпогранслужбой. "Мы должны быть технологически оснащены по последнему слову и будем это делать. И второй момент - мы должны быть очень компетентными. Подготовка мотивированных компетентных специалистов на высоких уровнях технологической оснастки - один из важнейших акцентов на этот и ближайшие годы", - сказал А.Аваков.

Как сообщалось, в Украине с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины, и лиц без гражданства. Для создания системы были дооборудованы 157 пунктов пропуска и 3 контрольных пункта въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.