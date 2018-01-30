Более 2 тыс. разыскиваемых лиц удалось обнаружить благодаря доступу к данным Интерпола в рамках либерализации визового режима

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал подчеркнул, что в рамках либерализации визового режима погранведомство получило доступ к базам данных Интерпола, благодаря чему выявлено 2,1 тыс. разыскиваемых лиц.

"В рамках либерализации визового режима Госпогранслужба получила доступ к базам данных Интерпола в 126 международных и межгосударственных пунктах пропуска. Благодаря этому в 2017 году выявлено более 2 тыс. разыскиваемых лиц, 210 похищенных транспортных средств и 724 документа", - сказал он в ходе выездного заседания коллегии в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы (с. Оршанец, Черкасская область), сообщает пресс-служба погранведомства.

При этом результативность по похищенным автомобилям выросла в 5 раз (в 2016 году - 46 авто).