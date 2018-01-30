Почти 400 тыс. украинцев воспользовались безвизом с ЕС

Около 400 тыс. граждан Украины воспользовались упрощенным порядком для поездок в страны Европы (с июня 2017 года), а контроль по системе фиксации биометрических данных с начала текущего года в Украине прошли 57 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. граждан России, проинформировал глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

Как рассказал глава погранведомства на выездном заседании коллегии в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы (с. Оршанец, Черкасская область), с начала введения безвизового режима с ЕС около 400 тыс. украинцев воспользовались упрощенным порядком поездок в Европу.

"В рамках усиления контроля за въездом иностранцев в сжатые сроки была развернута система фиксации биометрических данных. С начала года контроль прошли 57 тыс. иностранцев, в т.ч. 42 тыс. россиян", - озвучил данные П.Цигикал, которого цитирует пресс-служба МВД.