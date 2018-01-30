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00:04 30.01.2018

Кличко передал мэру Лиссабона символические ключи от Евровидения

Кличко передал мэру Лиссабона символические ключи от Евровидения

Мэр Киева Виталий Кличко передал символические ключи от Евровидения мэру Лиссабона Фернандо Медини по случаю проведения песенного конкурса в португальской столице уже этой весной, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы передаем ключи от конкурса Лиссабону. Благодаря Сальвадору Собралу и его душевной джазовой балладе прошлого года Португалия впервые победила в конкурсе Евровидение. Мы передаем Лиссабону эстафету! И именно с этого момента начинается отсчет времени до старта песенного конкурса, который в этом году пройдет в столице Португалии", – сказал В.Кличко.

Киевский мэр подчеркнул, что в результате таких песенных конкурсов, как Евровидение, люди через музыку узнают о культуре, характере, предпочтениях людей во многих странах.

Отмечается, что В.Кличко встретился с мэром португальской столицы Ф.Мединой в Лиссабоне. В частности, киевский городской голова пожелал коллеге успехов в проведении Евровидения-2018.

"Ведь конкурс Евровидение – это не только замечательный праздник, но и огромная ответственность и большие организационные усилия", – говорит В.Кличко.

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