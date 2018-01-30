Кличко передал мэру Лиссабона символические ключи от Евровидения

Мэр Киева Виталий Кличко передал символические ключи от Евровидения мэру Лиссабона Фернандо Медини по случаю проведения песенного конкурса в португальской столице уже этой весной, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы передаем ключи от конкурса Лиссабону. Благодаря Сальвадору Собралу и его душевной джазовой балладе прошлого года Португалия впервые победила в конкурсе Евровидение. Мы передаем Лиссабону эстафету! И именно с этого момента начинается отсчет времени до старта песенного конкурса, который в этом году пройдет в столице Португалии", – сказал В.Кличко.

Киевский мэр подчеркнул, что в результате таких песенных конкурсов, как Евровидение, люди через музыку узнают о культуре, характере, предпочтениях людей во многих странах.

Отмечается, что В.Кличко встретился с мэром португальской столицы Ф.Мединой в Лиссабоне. В частности, киевский городской голова пожелал коллеге успехов в проведении Евровидения-2018.

"Ведь конкурс Евровидение – это не только замечательный праздник, но и огромная ответственность и большие организационные усилия", – говорит В.Кличко.