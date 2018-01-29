"Метинвест" в ноябре резко ухудшил финпоказатели

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в ноябре 2017 года сократилась на 6,7%, или на $62 млн по сравнению с предыдущим месяцем - до $866 с $928 млн.

Согласно обнародованным в понедельник вечером предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании в соответствии с МСФО, показатель EBITDA по итогам ноября составил $196 млн, что на 12,5% меньше по сравнению с октябрем ($224 млн).

Как уточняется в отчете, скорректированная EBITDA за ноябрь-2017 металлургического дивизиона группы составила $130 млн (в октябре - $148 млн), в том числе $5 млн от участия в СП ($12млн), EBITDA горнодобывающего дивизиона - $76 млн (тогда как в октябре - $118 млн), в том числе от СП - $15 млн ($22 млн). Расходы управляющей компании сохранились на уровне "минус" $6 млн.

Общая выручка в ноябре-2017 состояла из выручки метдивизиона в размере $758 млн (в октябре - $804 млн), горнодобывающего - $294 млн ($289 млн), внутригрупповые продажи - "минус" $186 ("минус" $165 млн).

Общая задолженность компании в ноябре возросла на $39 млн по сравнению с октябрем - до $2,963 млрд с 2,924 млрд. При этом резко упал объем денежных средств - на $134 млн - до $196 млн с 330 млн.

Использованные в инвестиционной деятельности денежные средства - "минус" $60 млн, в том числе обусловленные покупкой основных средств и нематериальных активов - "минус" $61 млн.

Сообщается также, что "Метинвест" за счет продажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в ноябре в объеме 155 тыс. тонн получил $78 млн, за счет перепродажи 187 тыс. тонн плоского проката - $107 млн, 31 тыс. тонн длинного проката - $17 млн. В октябре перепродано квадратной заготовки 110 тыс. тонн за $58 млн, а также 247 тыс. тонн плоского проката на $137 млн, 26 тыс. тонн длинного проката на $14 млн. В сентябре - 15 тыс. тонн квадратной заготовки на сумму $58 млн, 230 тыс. тонн плоского проката на $122 млн, 38 тыс. тонн длинного проката на $20 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".