Замглавы ФБР Маккейб ушел в отставку

Первый заместитель главы ФБР США Эндрю Маккейб, ранее подвергшийся критике со стороны президента США Дональда Трампа, покинул пост раньше срока, сообщил в понедельник телеканал Си-Би-Эс Ньюс.

При этом источник, знакомый с вопросом, сообщил телеканалу, что Э.Маккейб "ушел в отставку вынужденно".

Отмечается, что официально уйти в отставку заместитель главы ФБР сможет только в марте. До тех пор он будет считаться сотрудником бюро, однако работать не будет, так как накопил достаточно дней отпуска.

Ранее в январе газета "Вашингтон пост" сообщила, что после увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, Д.Трамп вызывал Э.Маккейба в Овальный кабинет и расспрашивал его о том, за кого он голосовал на выборах президента США в 2016 году.

Кроме того, президент ранее выражал недовольство тем, как Э.Маккейб проявил себя в расследовании в отношении бывшей соперницы Д.Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон. Президент обвинил сотрудника ФБР в предвзятом отношении к расследованию, так как Х.Клинтон оказывала финансовую поддержку супруге Э.Маккейба, когда та баллотировалась в сенат.