Вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного оружия можно решить с помощью консультативного референдума

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (фракция "Народный фронт") Антон Геращенко считает, что вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного огнестрельного оружия может быть решен путем консультативного референдума.

"На сегодняшний день в парламенте нет полного согласия, каким именно должен быть этот закон (об обращении с короткоствольным оружием - ИФ). Камнем преткновения является вопрос о короткоствольном оружии – пистолеты, револьверы и др.… Кто-то говорит: давайте мы позволим и короткоствольное оружие, чтобы каждый ходил по улице с ним", - сказал А.Геращенко в интервью 5-му канале в понедельник вечером.

Он подчеркнул, что готов поддержать такую инициативу, но после проведения консультативного референдума среди граждан: "Я готов это поддержать только в случае, если будет проведен консультативный референдум и большинство граждан Украины скажет: да, давайте это сделаем".

По убеждению народного депутата, для защиты собственного жилья достаточно охотничьего оружия.