События

20:19 29.01.2018

Вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного оружия можно решить с помощью консультативного референдума

Вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного оружия можно решить с помощью консультативного референдума

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (фракция "Народный фронт") Антон Геращенко считает, что вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного огнестрельного оружия может быть решен путем консультативного референдума.

"На сегодняшний день в парламенте нет полного согласия, каким именно должен быть этот закон (об обращении с короткоствольным оружием - ИФ). Камнем преткновения является вопрос о короткоствольном оружии – пистолеты, револьверы и др.… Кто-то говорит: давайте мы позволим и короткоствольное оружие, чтобы каждый ходил по улице с ним", - сказал А.Геращенко в интервью 5-му канале в понедельник вечером.

Он подчеркнул, что готов поддержать такую инициативу, но после проведения консультативного референдума среди граждан: "Я готов это поддержать только в случае, если будет проведен консультативный референдум и большинство граждан Украины скажет: да, давайте это сделаем".

По убеждению народного депутата, для защиты собственного жилья достаточно охотничьего оружия.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Оружие из Крыма переправляется в ОРДЛО через акваторию Азовского моря и территорию РФ

В результате конфликта со стрельбой возле суда в Киеве пострадал человек

На Запорожье задержаны "черные археологи" продававшие криминалитету оружие и боеприпасы времен войны

Волкер встретился с освобожденными из ОРДЛО украинцами

СБУ информирует об освобождении заложника боевиков, военнослужащего Савкова

И.Геращенко об законе о реинтеграции Донбасса: разговоры, что он перечеркивает минские договоренности - это словоблудие

Рада дала определение понятию спортивного оружия

В США заявляют о разработке в РФ новой атомной торпеды

В Украине прошли успешные испытания модернизированного ЗРК С-125М "Печора"

Киллер, совершивший первое покушение на Осмаева и Окуеву, показаний не дает, – Геращенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп обвиняет Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН по КНДР

Суд продлил арест соратнику Саакашвили Дангадзе до 31 марта

Кличко передал мэру Лиссабона символические ключи от Евровидения

"Метинвест" в ноябре резко ухудшил финпоказатели

В Харькове факельный марш к 100-летию битвы под Кругами закончился без происшествий

В Белом доме подтвердили ожидаемую публикацию доклада о санкциях в отношении РФ, посоветовали обращаться в Минфин за деталями

Замглавы ФБР Маккейб ушел в отставку

Экс-мэр Николаева обжаловал решение о снятии его с должности, по существу дело рассмотрят 28 февраля

Суд в Киеве отказался приостановить запрет на трансляцию сериала "Сваты"

Боевики ночью обстреляли позиции сил АТО под Каменкой, пострадавших нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА