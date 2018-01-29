События

18:46 29.01.2018

Боевики ночью обстреляли позиции сил АТО под Каменкой, пострадавших нет

Боевики ночью обстреляли позиции сил АТО под Каменкой, пострадавших нет

Незаконные вооруженные формирования в ночь на понедельник нарушили режим прекращения огня возле Каменки Донецкой области, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксирован один обстрел со стороны захватчиков. На донецком направлении посреди ночи противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка. В результате вражеских действий ни один украинский защитник не пострадал", - говорится в сводке, опубликованном на странице пресс-центра в соцсети Facebook в понедельник.

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Интерфакс-Украина
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