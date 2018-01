Половина представителей компаний-членов Американской торговой палаты назвали НАБУ самым эффективным среди антикоррупционных институций

None

None 17:29 29.01.2018

Половина участников опроса Американской торговой палаты в Украине (The American Chamber of Commerce in Ukraine, ACC) касательно восприятия коррупции считают Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) самым эффективным органом среди антикоррупционных институций в стране в 2017 году.

Согласно обнародованным в понедельник на сайте НАБУ данным, 50% опрошенных назвали НАБУ наиболее эффективным органом в борьбе против коррупции (2017 год), 20% охарактеризовали так Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), 11% - Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

По словам директора НАБУ Артема Сытника, в течение двух лет с начала первых расследований Бюро детективы зачастую разоблачают коррупцию в государственном секторе и судебной ветви власти.

"Мы задокументировали преступную деятельность более 30 судей - это больше, чем за шесть лет до начала работы Бюро", - привел пример А.Сытник.

В то же время, по результатам опроса АСС, 71% респондентов считают, что суды являются наиболее коррумпированными государственными органами. Более половины опрошенных убеждены в том, что шагом, который Украина должна сделать для достижения прогресса в борьбе с коррупцией, является создание Антикоррупционного суда.

Ежегодный опрос по восприятию коррупции проводится четвертый год подряд анонимно среди представителей компаний-членов Американской торговой палаты в Украине - общественной неприбыльной организации, работающей в стране с 1992 года. Результаты исследования базируются на оценке восприятия ситуации международным бизнес-сообществом. В нынешнем опросе приняли участие 184 респондентов, 80% из которых представляют международный бизнес в Украине.