В Святошинском суде Киева сообщают о трех пострадавших в результате стрельбы

В результате стрельбы возле здания Святошинского районного суда г.Киева на ул.Жилянской, 142 было ранено трое обвиняемых по рассматривавшемуся в этом суде делу, сообщает пресс-служба суда.

"По предварительным данным, трое человек получили ранения и были госпитализированы", - говорится в сообщении, опубликованном на интернет-портале "Судебная власть Украины" в понедельник.

По данным суда, на 12.00 29 января было назначено очередное заседание по делу по обвинению троих граждан в совершении преступлений по ст.206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. После окончания заседания стороны покинули помещение зала на первом этаже и направились к выходу из здания суда, после чего за несколько метров от входа прямо на тротуаре произошла стрельба, в ходе которой были ранены обвиняемые по делу. По предварительной информации, нападающие исчезли с места события на автомобиле, сейчас автомобиль разыскивается полицией.

На место инцидента были вызваны сотрудники Национальной полиции и бригады скорой медицинской помощи. Работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства инцидента.

В пресс-службе также отмечают, что работа суда, в том числе прием граждан канцеляриями, в настоящее время продолжается в обычном режиме.

Как сообщалось, ранее в полиции сообщили об одном пострадавшем в результате стрельбы возле суда по ул.Жилянской в центре Киева и квалификации инцидента по ч.4 ст.296 УК (хулиганство). По данным полиции, в столице введен план "Перехват".