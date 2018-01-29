Британские тренинги по оборонным навыкам прошли почти 7 тыс. украинских военных – посол Гоф

Почти 7 тыс. украинских военнослужащих прошли тренинги по развитию оборонных навыков при поддержке правительства Великобритании, сообщает посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Немного холодно, но очень приятно встретиться с британскими военными, которые проводят тренинги по оборонным навыкам для украинских вооруженных сил. Почти 7 тыс. украинских военнослужащих прошли эти тренинги OpOrbital", - написала посол на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Дж.Гоф также добавила, что Великобритания поддерживает Украину.