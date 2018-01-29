В Харьковском университете ВВС покончил с собой курсант-третьекурсник

В воскресенье вечером в Харьковском национальном университете Воздушных сил им.Кожедуба было обнаружено тело курсанта инженерно-авиационного факультета.

"Курсант (1998г.р.) инженерно-авиационного факультета, третий курс. Инцидент произошел, когда он нес службе в наряде по патрулированию военного городка, т.е. имел право быть с оружием. По данному происшествию руководством вуза назначено служебное расследование", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в региональном пресс-центре Минобороны.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что смерть курсанта расследуется как самоубийство.

"По заключению экспертов, предварительной причиной смерти является огнестрельное ранение головы. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины", - сказали в отделе коммуникаций.