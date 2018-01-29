В боях в Ираке и Сирии на стороне экстремистов погибли более 300 граждан Азербайджана

Более 300 азербайджанцев погибли, участвуя в составе "радикальных религиозных преступных групп" в военных действиях в Сирии и Ираке, заявил заместитель председателя Госкомитета по делам религиозных структур Сиявуш Гейдаров.

"У нас есть информация о том, что более 300 азербайджанцев погибли, участвуя в составе радикальных религиозных преступных групп в военных действиях в Сирии и Ираке", - сказал С.Гейдаров в понедельник журналистам.

По его словам, еще 92 гражданина Азербайджана, состоявшие в радикальных религиозных группах за рубежом, были привлечены к ответственности.

"Кроме этого, выявлено еще 260 человек, которые участвовали в боевых действиях в составе таких групп в Ираке и Сирии, они были лишены гражданства Азербайджана", - добавил замглавы ведомства.