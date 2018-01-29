События

10:07 29.01.2018

В Париже уровень воды в Сене достиг пика паводка

В Париже уровень воды в Сене достиг пика паводка

 В Париже уровень воды в реке Сена в понедельник поднялся до отметки в 5,8 метра, что стало пиковым показателем за время паводка, сообщает радиостанция "Франс-энфо".

По данным местных метеорологических служб, вода в Сене на этом уровне продержится до вторника, после чего ситуация начнет возвращаться в норму.

Из-за наводнения в регионе эвакуировали уже около 1,5 тыс. человек, сотни домов остались без электричества.

Кроме того, в Париже приостановлено движение речного транспорта, закрыты станции скоростной железнодорожной линии RER C.

В течение выходных в одном из самых известных музеев Франции - Лувре - были закрыты нижние залы из-за угрозы подтопления. Руководство музея Орсэ ввело в действие экстренный план спасения предметов искусства.

В 11 французских департаментах, в том числе в Сене и Марне, О-де-Сене и Валь-де-Марне, продолжает действовать повышенный - оранжевый - уровень опасности из-за наводнения.

Отмечается, что период с декабря по январь стал третьим самым дождливым временем за время наблюдения метеорологов, которые были начаты в 1900 году.

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