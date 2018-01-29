В ГСЧС предупреждают о подъеме уровней воды на некоторых реках Украины

По данным Укргидрометцентра 29-31 января в связи с оттепелью ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями в ряде рек на западе страны, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В обнародованном в понедельник утром сообщении отмечается, что подъема уровней воды ожидается на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) На 0,2-0,8 м; на реках бассейна Западного Буга на 0,1-0,5 м.

"Разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды", - прокомментировали возможные осложнения оперативной ситуации в реках в ГСЧС.