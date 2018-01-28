В понедельник в Киеве ожидается гололедица и сильные порывы ветра

В понедельник в Киеве ожидается гололедица и порывы ветра 15-20 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

На понедельник в Киеве украинские синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и порывы ветра, температура воздуха в течение дня будет около нуля.

В сообщении Киевской городской государственной администрации отмечается, что в связи с резким ухудшением погодных условий киевлянам рекомендуется на период усиления ветра плотно закрывать окна, убирать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.