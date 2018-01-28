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22:41 28.01.2018

Волкер: мы вместе работаем над передачей Javelin ВСУ

Волкер: мы вместе работаем над передачей Javelin ВСУ

        Украина и США совместно работают над передачей ВСУ ПТРК "джавелин", но для этого нужно время, заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью "Радио Свобода".

      "Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет сохраняться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил", – цитирует заявление К.Волкера сайт "Радио Свобода" вечером в воскресенье.

      Также он подчеркнул, что предоставляемые Вашингтоном "джавелины" являются оборонительным вооружением.

      "Это - оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковый приступ. Тогда их можно нейтрализовать. Поэтому это - самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", добавил специальный представитель США по Украине.

      Также К.Волкер отметил, что в Вашингтоне надеятся заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, "чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта - это наименьшее, чего бы мы хотели".

      Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

      Если президент официально даст добро на поставки, план будет представлен Конгрессу на рассмотрение в течение 30 дней и после передан в Госдепартамент, сообщает телеканал. "Поставки противотанковых ракет, в том числе, возможно, и американской системы Javelin, вероятно, могли бы спровоцировать жесткую реакцию со стороны России - что, в свою очередь, угрожает призывам президента Трампа к более хорошим отношениям с Москвой", - отмечается в сообщении.

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