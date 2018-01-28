Порошенко поздравил сборную Украины по биатлону с победой на чемпионате Европы

Президент Украины Петр Порошенко поздравил сборную Украины с победой над сборными РФ и Норвегии на чемпионате Европы по биатлону.

"Поздравляю украинскую сборную с получением "золота" в смешанной эстафете на Чемпионате Европы по биатлону. Горжусь нашими биатлонистами, которые завоевали победу для нашей страны, обойдя команды России и Норвегии", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Сборная Украины одержала победу на чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау, где сегодня прошла смешанная эстафета.

В составе украинской команды выступили Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.