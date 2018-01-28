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20:25 28.01.2018

Голосование на выборах президента Финляндии завершилось

Голосование на выборах президента Финляндии завершилось

        Голосование на проходящих в воскресенье выборах президента Финляндии завершилось.

      Согласно предварительным данным подсчета голосов, поданных в ходе досрочного голосования (с 17 по 23 января), впереди с большим отрывом идет нынешний президент Саули Ниинистё.

      За него проголосовали 64,4% избирателей, принимавших участие в досрочном голосовании.

      Следом за ним идет кандидат от "зеленых" Пекка Хаависто, за которого проголосовали 11,2%.

      Остальные претенденты в ходе досрочного голосования получили от 6% до 1,2% голосов.

      Всего в выборах главы государства участвуют восемь кандидатов. Для победы необходимо набрать более 51% голосов. Если ни один из претендентов не заручится необходимой поддержкой, второй тур голосования пройдет 11 февраля.

      В ходе досрочного голосования проголосовали 1,5 млн из 4,2 млн избирателей с правом голоса.

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