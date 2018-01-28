Въезд большегрузного транспорта в столицу могут ограничить в связи с ухудшением погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий в Киевской городской государственной администрации планируют ограничить въезд большегрузного транспорта в столицу в течение ближайших дней.

"В течение 28-29 января въезд большегрузного транспорта в столицу могут ограничить из-за ухудшения погодных условий. Решение об ограничении будет принято в случае усиления снегопада. Просим водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов", – говорится в сообщении столичной мэрии, обнародованном в воскресенье вечером.

Кроме того, чтобы работа снегоуборочной техники была эффективной, в КГГА призывают водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. "Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", добавили чиновники.

Также городские власти убедительно просит киевлян в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.