На Донбассе сохраняется перемирие

Состоянием на вечер воскресенья обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются минских договоренностей", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

В пресс-центре подчеркнули, что ситуация в районе проведения АТО находится под контролем ВСУ.

"Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", добавили в штабе АТО.