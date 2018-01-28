События

18:28 28.01.2018

На Донбассе сохраняется перемирие

На Донбассе сохраняется перемирие

        Состоянием на вечер воскресенья обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются минских договоренностей", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

      В пресс-центре подчеркнули, что ситуация в районе проведения АТО находится под контролем ВСУ.

      "Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", добавили в штабе АТО.

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