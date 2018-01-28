Мальчик утонул, провалившись под лед озера во Львове

Во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, ранее в воскресенье провалившегося под лед в озере по улице Радужной, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, около 13.30 воскресенья на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината по улице Радужной провалились два мальчика 10-11 лет.

"Очевидцы рассказали, что на месте находились 4 мальчика. Двое из них провалились под лед, а остальные убежали и начали звать на помощь", – цитирует пресс-служба руководителя Сиховской районной администрации города Галину Гладяк.

На помощь пришли местные жители и одного мальчика удалось вытащить из воды. Для поисков второго привлекли водолазов.

Спустя некоторое время в пресс-службе Львовского горсовета добавили, что водолазы обнаружили тело ребенка без признаков жизни.

По словам Г.Гладяк, пока не известно, поему дети оказались на территории бывшего комбината без присмотра.