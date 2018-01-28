Потепление и мокрый снег с дождями в начале недели принесет украинцам воздух с Атлантики

В ближайшие сутки, 29 января, на территорию Украины будет поступать теплый и влажный воздух с Атлантики, который принесет в страну потепление и осадки в виде дождей и мокрого снега, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8 ° тепла. В восточных областях ночью снег, днем мокрый снег, температура ночью ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

На остальной территории мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, лишь в большинстве южных областей ночью без существенных осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; Ветер по всей стране юго-западный и западный, 7-12 м/с, на Правобережье порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

В Киеве – мокрый снег с дождем, температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 января самая высокая температура днем была 9,9 тепла в 2002г., самая низкая ночью 22,5 мороза в 1909г.

На 30 января синоптики прогнозируют в Украине временами небольшой мокрый снег и дождь, в северных и Харьковской областях умеренные осадки; в южной части без существенных осадков. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в северной половине страны местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, в западных областях до 5° тепла; днем 1-7° тепла, в Закарпатье, Прикарпатье и на крайнем юге до 9° тепла.

В Киеве 30 января также ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.