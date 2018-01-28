Британские спецслужбы обвинили министра обороны страны в разглашении секретных данных

Разведслужбы Великобритании обвинили в разглашении секретных данных министра обороны Гэвина Уильямсона, который ранее заявил СМИ, что Москва стремится нарушить работу жизненно важных объектов инфраструктуры страны, сообщает в воскресенье издание "Индепендент".

Ранее Г.Уильямсон заявил изданию "Дэйли Телеграф", о том, что Россия может вызвать смерти "тысяч, тысяч и тысяч людей", в ходе атаки на систему энергоснабжения Великобритании.

В свою очередь оборонное ведомство Великобритании отвергло обвинения в разглашении секретной информации. "Министр обороны не разглашал никаких секретных данных в ходе своего общения с прессой", - процитировала газета заявление представителя военного ведомства.