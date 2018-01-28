Четыре автомобиля сгорели в результате ДТП в Киеве

В результате ДТП на улице Академика Заболотного, что в Голосеевском районе города, сгорели 4 автомобиля, включая и грузовой автомобиль Scania, водитель которого стал виновником происшествия, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины и добавляет, что в результате аварии никто не пострадал.

"ДТП произошло утром, 28 января. Водитель грузового автомобиля Scania двигался по ул.Академика Заболотного от Столичного шоссе в сторону Одесской трассы. На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко водитель грузового транспортного средства не справился с управлением и совершил наезд на металлическую опору, которая размещена на разделительной полосе. От удара металлическая конструкция (весом около 6 тонн), которую перевозили в кузове грузовика, полетела вперед и снесла кабину авто", - сообщает Патрульная полиция в своей странице в соцсети Фейсбук.

Кабина грузовика оказалась на встречной полосе и моментально воспламенилась, а огонь перекинулся еще на несколько автомобилей. На место происшествия прибыли пожарные, которые локализовали возгорание.

"В результате сгорели 4 автомобиля, включая грузовик Scania. Также на месте работали бригады скорой помощи. К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших. Врачи осмотрели всех участников происшествия, от госпитализации они отказались", - проинформировали в ведомстве.

На водителя грузового автомобиля патрульные полицейские оформили административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. Сейчас на месте работают соответствующие службы. Движение по улице Академика Заболотного частично восстановлено.

Ранее интернет-портал "dtp.kiev.ua" на своей странице в соцсети Фейсбук сообщал, что в Киеве на ул.Академика Заболотного произошло ДТП с участием 3-х легковых автомобилей и одного грузового с последующим возгоранием вытекших из поврежденного автотранспорта горюче-смазочных материалов и травмированием участников происшествия. "Масштабное ДТП с пожаром в Киеве на Заболотного: 3 авто и фура. Сильный пожар. Проезд перекрыт. На месте значительные силы спасателей, 5 скорых", - говорилось в обнародованной информации.