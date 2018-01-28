В Москве на митинге задержали Навального

Сотрудники правоохранительных органов задержали Алексея Навального, пришедшего на несанкционированный митинг в центре Москвы, сообщили в штабе оппозиционера.

"Алексея Навального задержали на Тверской улице", - сказали "Интерфаксу" в штабе.

25 декабря Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ А.Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Со своей стороны А.Навальный, выступая на заседании ЦИК РФ, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. После решения ЦИК он заявил, в частности, о намерении провести 28 января всероссийскую акцию протеста.

15 января юрист "Фонда борьбы с коррупцией" А.Навального Иван Жданов сообщил агентству, что в мэрию Москвы подана заявка на проведение днем 28 января шествия по Тверской улице с митингом на Охотном ряду.

18 января московские власти на заявку оппозиции провести 28 января митинг в центре города предложили три альтернативные площадки - на северо-востоке, юго-востоке и северо-западе столицы.

25 января руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил "Интерфаксу", что организаторы запланированной на воскресенье акции сторонников А.Навального не имеют права проводить ее, так как отказались от предложенных столичной мэрией вариантов.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, в частности, журналистам: "Безусловно, в случае отказа в праве их проведения на основе действующего законодательства проведение несанкционированных митингов, будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушений закона". "Безусловно, сейчас время перед выборами, но время перед выборами не означает какого-то особого, льготного режима в соблюдении российского законодательства", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

26 января прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам несанкционированного шествия по Тверской улице Москвы и предупредила об ответственности за нарушение закона.