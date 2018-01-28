Во Львове двоих полицейских задержали во время получения взятки

Двоих полицейских задержали сотрудники СБУ, полиции и военной прокуратуры во Львове во время получения взятки на сумму $1,7тыс. и 4 тыс. грн, сообщила пресс-служба управления СБ Украины во Львовской области.

Как указано в сообщении, два оперуполномоченных Зализнычного отдела полиции Львова вымогали указанную сумму у местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности. Их задержали во время получения взятки.

По указанному факту открыто уголовное производство по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, - наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества) УК Украины.