События

13:45 28.01.2018

Во Львове двоих полицейских задержали во время получения взятки

Во Львове двоих полицейских задержали во время получения взятки

Двоих полицейских задержали сотрудники СБУ, полиции и военной прокуратуры во Львове во время получения взятки на сумму $1,7тыс. и 4 тыс. грн, сообщила пресс-служба управления СБ Украины во Львовской области.

Как указано в сообщении, два оперуполномоченных Зализнычного отдела полиции Львова вымогали указанную сумму у местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности. Их задержали во время получения взятки.

По указанному факту открыто уголовное производство по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, - наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества) УК Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Навальный отпущен из полиции под обязательство о явке

Мальчик утонул, провалившись под лед озера во Львове

Во Львове задержали пикетчиков, выступавших против участия животных в цирковых представлениях

В Харькове к охране порядка во время факельного марша по случаю 100-летия битвы под Крутами привлекут Нацгвардию

Патрульная полиция в 2018 появится в Ковеле и Белой Церкви - Князев

Аваков рассказал о процессе "самоочищения" в рядах полицейских

Полиция задержала двух киевлян, пытавшихся ночью совершить поджог часовни на ул.Владимирской

В Северодонецке военный покончил с собой, полиция устанавливает обстоятельства

Полиция Чернигова открыла производство по столкновению "маршрутки" и троллейбуса, приведшего к травмированию пассажиров

Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки во Львове

ПОСЛЕДНЕЕ

В понедельник в Киеве ожидается гололедица и сильные порывы ветра

Волкер: мы вместе работаем над передачей Javelin ВСУ

Порошенко поздравил сборную Украины по биатлону с победой на чемпионате Европы

Голосование на выборах президента Финляндии завершилось

Въезд большегрузного транспорта в столицу могут ограничить в связи с ухудшением погодных условий

На Донбассе сохраняется перемирие

Потепление и мокрый снег с дождями в начале недели принесет украинцам воздух с Атлантики

Британские спецслужбы обвинили министра обороны страны в разглашении секретных данных

Четыре автомобиля сгорели в результате ДТП в Киеве

В Москве на митинге задержали Навального

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА