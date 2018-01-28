События

13:14 28.01.2018

Число жертв теракта в центре Кабула выросло до 103 человек, более 230 пострадали

Число жертв теракта в центре Кабула выросло до 103 человек, более 230 пострадали

 Количество погибших в результате террористического акта в центре Кабула выросло до 103 человек, ранения получили 235, сообщил в воскресенье журналистам министр внутренних дел Афганистана Вайс Бармак.

Совместная пресс-конференция министра внутренних дел и главы управления безопасности страны транслировалась в прямом эфире ряда афганских телеканалов.

Ранее западные СМИ приводили данные о 95 погибших и около 160 раненых.

Как сообщалось, террорист-смертник в центре Кабула привел в действие взрывное устройство, которое было установлено на машине "скорой помощи". Взрыв прогремел в районе, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

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