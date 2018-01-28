События

10:44 28.01.2018

В воскресенье в Киеве небольшой мокрый снег, гололед, на дорогах – гололедица

В воскресенье в Киеве небольшой мокрый снег, гололед, на дорогах – гололедица

      В столице Украины, в воскресенье, 28 января ожидается мокрый снег и гололед, на дорогах - гололедица, утром – туман, сообщают в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

      "28 января в столице будет облачная погода, ожидается небольшой мокрый снег, гололед, на дорогах - гололедица, утром - туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, температура днем около 0 °. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.

      Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает о возможности возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города.

      С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, управление призывает киевлян быть осторожными во время передвижения по городу.

      В горадминистрации советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; не забывать включить габаритные огни или противотуманные фары; в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

      Также, в КГГА рекомендуют пешеходам ходить не спеша, ноги слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву; не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивать руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие.

"При нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах, если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу; будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить; когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз; обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом" – также советуют в ведомстве.

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