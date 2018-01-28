События

06:25 28.01.2018

За минувшие сутки боевики один раз открыли огонь по позициям ВСУ, вторая половина дня прошла без нарушений режима тишины

За минувшие сутки боевики один раз открыли огонь по позициям ВСУ, вторая половина дня прошла без нарушений режима тишины

      Незаконные вооруженные формирования не открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции, начиная с 14:00 четверга, сообщают в пресс-центре штаба.

      "Вторая половина прошедшие сутки, начиная с 14.00, прошла без нарушений режима тишины. К тому времени, силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации относительно украинских воинов огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

      В первую половину дня, на Донецком направлении из временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону опорных пунктов ВСУ недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий получил ранения несовместимо с жизнью военнослужащий сил АТО.

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Интерфакс-Украина
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