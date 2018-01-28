За минувшие сутки боевики один раз открыли огонь по позициям ВСУ, вторая половина дня прошла без нарушений режима тишины

Незаконные вооруженные формирования не открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции, начиная с 14:00 четверга, сообщают в пресс-центре штаба.

"Вторая половина прошедшие сутки, начиная с 14.00, прошла без нарушений режима тишины. К тому времени, силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации относительно украинских воинов огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

В первую половину дня, на Донецком направлении из временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону опорных пунктов ВСУ недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий получил ранения несовместимо с жизнью военнослужащий сил АТО.