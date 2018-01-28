События

05:16 28.01.2018

Собчак предложила снимать фильмы о Сталине, после которых не захочется говорить об эффективности его "менеджмента"

Собчак предложила снимать фильмы о Сталине, после которых не захочется говорить об эффективности его "менеджмента"

Известная российская журналистка, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак предлагает противодействовать попыткам идеализировать личность Иосифа Сталина с помощью съёмок художественных фильмов о народах, репрессированных по его приказу.

"Я оцениваю события 44-го года как геноцид ингушского и чеченского народов. Считаю, что об этом, к сожалению, очень мало сейчас говорится. На мой взгляд, именно вот о такой трагедии и документальные, и художественные фильмы надо снимать, рассказывать о том, какая это была огромная трагедия", - заявила К.Собчак во время посещения мемориала "Девять башен" в Ингушетии, воздвигнутый в память о жертвах репрессий и депортации народов.

Она отметила, что ее визит на мемориал - это дань уважения ингушскому и чеченскому народам, пережившим ужасы депортации.

"Люди увидят число жертв, погибших во время этого переселения и вообще сам факт, что людей, которые были корнями на своей Родине, вместе с детьми, имуществом, которое они собрали за десять минут, привезли в совершенно чужие холодные места, где они были практически брошены на выживание", - сказала К.Собчак.

По ее мнению, если больше вспоминать о тех событиях, то, может быть, меньше некоторым деятелям захочется говорить о том, каким "эффективным менеджером" Сталин.

Как сообщалось, в феврале 2017 года, в преддверии 73-летия со дня депортации ингушского народа депутаты парламента Ингушетии в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона.

Он предусматривает не только запрет на установку бюстов и памятников "главному организатору репрессий", но и на присвоение его имени населенным пунктам, улицам, публичное оправдание его деятельности, размещения его изображения в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности.

23 февраля 2018 года исполняется 74 года со дня депортации ингушского и чеченского народов. В этот день 91 тыс. 250 ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Целый народ по ложному обвинению в "измене родине" был депортирован с исторических мест. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения.

Как и ингушский народ, тотальной депортации были подвергнуты многие другие народы Северного Кавказа. Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более 60 национальностей. В 1957 году репрессированные народы, в том числе и ингуши, были реабилитированы.

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