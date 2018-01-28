Американский военачальник ознакомился с киберобороной Эстонии

Начальник Агентства национальной безопасности и командующий кибернетическим командованием США (NSA) адмирал Майкл Роджерс (Michael Rogers) посетил Эстонию, где обсудил вопросы сотрудничества двух государств в области киберобороны и присутствия в балтийской республике войск союзников по НАТО.

"Значение киберобороны в последние годы резко возросло, как в гражданской инфраструктуре, так и при проведении военных операций, а также защите демократических процессов. Все теснее становится и наше сотрудничество в этой области с США", - сказал после встречи с М.Роджерсом министр обороны Эстонии Юри Луйк ( Juri Luik).

Как сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе министерства обороны Эстонии, по словам Ю.Луйка, М.Роджерс сыграл "ключевую роль" в расширении и углублении контактов и взаимодействия двух государств.

Министр отметил, что киберспециалисты Эстонии и США участвуют в совместных учениях, ведется регулярный обмен информацией между двумя государствами.

Ю.Луйк вручил М.Роджерсу почетный знак за заслуги первого класса Министерства обороны Эстонии.

М.Роджерс встретился также со специалистами кибер- и инфотехнологий, а также с начальником центра разведки Сил обороны Эстонии полковником Каупо Розином (Kaupo Rosin).

Кибернетическое командование США (United States Cyber Command, USCYBERCOM) является формированием вооруженных сил США, находящимся в подчинении стратегического командования США. Основными задачами командования являются централизованное проведение операций кибернетической войны (кибервойны), управление и защита военных компьютерных сетей США.