События

22:05 27.01.2018

Съезд ВО "Свобода" отозвал трех депутатов Тернопольского горсовета, которые ранее были исключены из партии

     Съезд ВО "Свобода" единогласно принял решение об отзыве трех депутатов Тернопольского городского совета, соответствующее обращение к объединению по народной инициативе направила Тернопольская городская избирательная комиссия, сообщают в пресс-центре партии.

      В частности, согласно решению, должно быть отозвано мандаты Турского Игоря Владимировича, Сороколита Ивана Леонидовича и Навроцкого Романа Ярославича.

      "Громада инициировала лишение их депутатских полномочий и собрала необходимое количество голосов для их отзыва из-за невыполнения избирательной программы "Свободы", нарушение присяги депутата и действий, противоречащих интересам избирателей. Протокол Съезда будет передан в Тернопольскую ГИК, которая должна принять решение о лишении указанных лиц мандатов и предоставления депутатских полномочий следующим по рейтингу выборов 2015 года кандидатам" – говорится в сообщении опубликованном на сайте ВО "Свобода".

      В объединении напоминают, что 7 апреля 2017 Политисполком "Свободы" принял решение об исключении из партии и фракции депутатов Навроцкого Романа, Сороколита Ивана и Турского Игоря за нарушение партийного Устава, дисциплинарного устава и положения о депутатской работе, партийной программы и общей программы команды "Свободы" на местных выборах в Тернопольский городской совет 2015 года.

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