В Эстонии высказались за отмену в Евросоюзе "перевода стрелок часов"

В Европейском союзе и, в частности, в Европарламенте растет число сторонников отмены сезонного времени, утверждает член фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу (эстонский парламент) Танель Талве

"Нет причин сомневаться в оценке экспертов о том, что переход на сезонное время плохо влияет на здоровье людей. Мы недооцениваем влияние качества сна на здоровье. Все-таки установлено, что полноценный сон очень важен для счастья и благополучия человека", - заявил Т.Талве агентству BNS.

Он выразил удовлетворение, что большинство евродепутатов из Эстонии поддерживают предложение об отмене сезонного времени.

"Государство должно приложить усилия к тому, чтобы в большей мере перейти от лечения заболеваний к их профилактике. Статистика показывает, что мы живем все дольше, однако в то же время продолжительность здоровых лет человека в Эстонии не повышается", - отметил Т.Талве.

Отмечается, что идея об отказе от "перевода стрелок часов" нашла самую большую поддержку в Финляндии, Польше и Литве. Критики сезонного времени отмечают, что это не дает существенной экономии электроэнергии, но зато приводит к проблемам со здоровьем.

В октябре 2017 года немецкие СМИ сообщили, что комиссия ЕС уже рассматривает требование об отмене летнего времени, изучает всю имеющуюся информацию и проинформирует общественность, когда придет к каким-то выводам.