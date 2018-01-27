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18:20 27.01.2018

Украинский военный погиб от пули снайпера

Украинский военный погиб от пули снайпера

По состоянию на 18:00 субботы, боевики один раз открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб в результате действий вражеского снайпера, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Сегодня боевики российско-оккупационных группировок совершили 1 обстрел в сторону украинских защитников. На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения несовместимое с жизнью военнослужащий сил АТО", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

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Интерфакс-Украина
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