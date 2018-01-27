События

17:33 27.01.2018

В пункте пропуска "Киев" задержали гражданина РФ, выдававшего себя за украинца

В пункте пропуска "Киев" задержали гражданина РФ, выдававшего себя за украинца

Украинские пограничники задержали на контрольно-пропускном пункте "Киев" гражданина Российской Федерации, который, находясь в международном розыске, выдавал себя за украинца.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, россиянин прибыл рейсом из Стамбула (Турция) и для пересечения границы предоставил украинский паспорт, однако пограничники сразу обнаружили замену страницы с установочными данными.

"В ходе фильтрационных мероприятий нарушитель рассказал, что паспорт приобрел за €1000 якобы у незнакомых лиц, используя мобильные приложения, позволяющие обмениваться сообщениями", - сказано в сообщении.

Проверив задержанного россиянина по базам данных пограничники также установили, что он пытался использовать поддельный паспорт, так как находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками.

По данному факту проинформированы правоохранительные органы.

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Интерфакс-Украина
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