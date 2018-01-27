События

17:17 27.01.2018

В Харькове к охране порядка во время факельного марша по случаю 100-летия битвы под Крутами привлекут Нацгвардию

В понедельник вечером в центре Харькова пройдет факельный марш по случаю 100-летия битвы под Крутами.

"С 19:00 около 500 участников из разных регионов страны пройдут маршем с площади Свободы до площади Конституции. Охрану порядка и безопасность граждан по маршруту движения и в центральной части города будут обеспечивать 200 работников полиции и 200 военнослужащих Нацгвардии", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харьковской области в результате пожара погибли два человека

Патрульная полиция в 2018 появится в Ковеле и Белой Церкви - Князев

Саакашвили анонсировал марш на 4 февраля, под ночным домашним арестом намерен доделывать фильм и организовать "что-то вроде телестудии"

Аваков рассказал о процессе "самоочищения" в рядах полицейских

В Киеве пройдет марш памяти Михаила Жизневского

СБУ в Харькове имитировала смерть директора КП, чтобы предотвратить его заказное убийство

Полиция задержала двух киевлян, пытавшихся ночью совершить поджог часовни на ул.Владимирской

В Харькове 14-летний подросток отравился угарным газом

В Северодонецке военный покончил с собой, полиция устанавливает обстоятельства

Полиция Чернигова открыла производство по столкновению "маршрутки" и троллейбуса, приведшего к травмированию пассажиров

ПОСЛЕДНЕЕ

Съезд ВО "Свобода" отозвал трех депутатов Тернопольского горсовета, которые ранее были исключены из партии

Евросоюз осудил кровавый теракт в Кабуле

В Эстонии высказались за отмену в Евросоюзе "перевода стрелок часов"

Украинский военный погиб от пули снайпера

В пункте пропуска "Киев" задержали гражданина РФ, выдававшего себя за украинца

Иностранные партнеры в 2017 году предоставили Нацполиции помощь на 200 млн грн - Князев

Число жертв теракта в Кабуле приближается к 100

Госмиграционная служба намерена проверить основания приобретения украинского гражданства с начала независимости Украины

В Украину в ближайшие сутки придет более теплый воздух, местами с мокрым снегом

Биометрический контроль при въезде в Украину уже прошли 50 тыс. человек, в том числе 42 тыс. граждан РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА