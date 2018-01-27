В Харькове к охране порядка во время факельного марша по случаю 100-летия битвы под Крутами привлекут Нацгвардию

В понедельник вечером в центре Харькова пройдет факельный марш по случаю 100-летия битвы под Крутами.

"С 19:00 около 500 участников из разных регионов страны пройдут маршем с площади Свободы до площади Конституции. Охрану порядка и безопасность граждан по маршруту движения и в центральной части города будут обеспечивать 200 работников полиции и 200 военнослужащих Нацгвардии", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.