События

15:22 27.01.2018

Граждане Украины не пострадали при взрыве в Кабуле в субботу

Граждане Украины не пострадали при взрыве в Кабуле в субботу

Граждане Украины не пострадали в результате взрыва в Кабуле (Афганистан) в субботу утром, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины (МИД) Марьяна Беца.

"По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате кровавого теракта в Кабуле 27.01", - написала М.Беца на своей странице в микроблоге Твиттер в субботу.

Ранее в этот день в афганской столице прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли более 60 человек и более 150 человек получили ранения.

Взрыв произошел в районе, в котором расположены многие правительственные учреждения и иностранные посольства.

По сообщению Би-Би-Си, движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт.

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Интерфакс-Украина
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