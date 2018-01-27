Граждане Украины не пострадали при взрыве в Кабуле в субботу

Граждане Украины не пострадали в результате взрыва в Кабуле (Афганистан) в субботу утром, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины (МИД) Марьяна Беца.

"По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате кровавого теракта в Кабуле 27.01", - написала М.Беца на своей странице в микроблоге Твиттер в субботу.

Ранее в этот день в афганской столице прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли более 60 человек и более 150 человек получили ранения.

Взрыв произошел в районе, в котором расположены многие правительственные учреждения и иностранные посольства.

По сообщению Би-Би-Си, движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт.