События

15:18 27.01.2018

Число жертв взрыва в Кабуле превысило 60 человек, около 150 ранены

Число жертв взрыва в Кабуле превысило 60 человек, около 150 ранены

По предварительным данным, в результате субботнего теракта в Кабуле погибли 63 и ранен 151 человек, сообщил на пресс-конференции в Кабуле заместитель начальника пресс-службы МВД Афганистана Нусратулла Рахими.

Он отметил, что по факту террористической атаки задержаны четверо подозреваемых.

Ранее арабские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана сообщали о гибели не менее 40 человек.

Н.Рахими рассказал, что машина "скорой помощи" была подорвана у ворот бывшего здания МВД республики, которое находится недалеко от правительственного комплекса, посольств Индии, Швеции и офиса Высшего совета мира Афганистана.

"Первый КПП машина миновала под предлогом перемещения больного в больницу "Джумхурият", но при попытке полицейскими остановить машину, террористы привели в действие взрывное устройство", - сообщил представитель МВД.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан" .

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