События

14:10 27.01.2018

В Брюсселе нашли текст "завещания", вероятно, написанный оставшимся в живых участником парижских терактов Абдесламом

Текст, автором которого, вероятно, является Салах Абдеслам - единственный выживший участник парижских терактов в 2015 году - обнаружили следователи при исследовании портативного компьютера, выброшенного в мусорный бак в Брюсселе исполнителями терактов в аэропорту и брюссельском метро 22 марта 2016 года.

Как сообщило французское радио France Inter, этот текст не помечен точной датой, но в нем говорится о семье С.Абдеслама и парижских терактах, что свидетельствует о том, что он писал его после нападений в Париже, уже скрываясь в Брюсселе. В тексте говорится: "Я, Абу Абдеррахман, участвовавший в первой атаке", - так называл себя в кругу террористов С.Абдеслам.

Как сообщалось, экспертиза выброшенного С.Абдесламом в Париже вечером 13 ноября 2015 года пояса показала, что в нем был поврежден один из проводов, а также сломана деталь детонатора, что не позволило произвести взрыв.

Автор текста сообщает, что после неудавшегося самоподрыва намеревался отправиться в зону боев в сирийско-иракском регионе, но потом решил принять участие в еще одном террористическом акте в Европе. Однако, по его словам, на будущее ему "хотелось бы быть лучше оснащенным прежде, чем перейти к действию".

Как считают специалисты, обнаруженный текст становится одной из главных улик в доказательстве преступления С.Абдеслама.

С.Абдеслам - единственный оставшийся в живых из банды террористов, устроивших 13 ноября 2015 года теракты в Париже.

В 15 марта 2016 года он и его сообщник Софиан Аяри, укрывавшиеся в доме в брюссельской коммуне Форе, открыли огонь по полицейским. 18 марта С.Абдеслам был задержан в столичной коммуне Моленбек.

Суд над С.Абдесламом начнется в феврале текущего года.

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