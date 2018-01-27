События

13:57 27.01.2018

Из здания Одесской мэрии эвакуировали людей из-за сообщения о минировании

Из здания Одесской мэрии эвакуировали людей из-за сообщения о минировании

Из здания Одесского городского совета на Думской площади, 1 в субботу днем правоохранители эвакуировали 60 человек после сообщения о минировании.

Как сообщила в субботу пресс-служба полиции Одесской области, сообщение о минировании здания мэрии поступило около 11:25 по спецлинии "101".

Взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в области закончили проверку горсовета в 12:45, никаких взрывных устройств и веществ не обнаружили.

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Интерфакс-Украина
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