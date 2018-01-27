События

13:14 27.01.2018

МИД Украины проверяет информацию об украинцах, которые могли пострадать в результате взрыва в Кабуле

МИД Украины проверяет информацию об украинцах, которые могли пострадать в результате взрыва в Кабуле

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины среди погибших и пострадавших от теракта в Кабуле, который произошел в субботу утром.

"Снова теракт в Кабуле. Категорически осуждаем. Выражаем сочувствие. МИД проверяет информацию о гражданах Украины", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в микроблоге Твиттер в субботу.

В свою очередь посол Украины в Афганистане Виктор Никитюк в эфире телеканала "112.Украина" в субботу сообщил, что пока информации о пострадавших украинцах нет.

"Сейчас у нас нет информации о наличии украинцев среди пострадавших в результате взрыва", - сказал посол.

Ране в этот день в афганской столице прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли не менее 40 человек, сообщают арабские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Кроме того, около 140 человек получили ранения.

Взрыв произошел в районе, в котором расположены многие правительственные учреждения и иностранные посольства.

По сообщению Би-Би-Си, движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Евросоюз осудил кровавый теракт в Кабуле

Число жертв теракта в Кабуле приближается к 100

Граждане Украины не пострадали при взрыве в Кабуле в субботу

Число жертв взрыва в Кабуле превысило 60 человек, около 150 ранены

В Брюсселе нашли текст "завещания", вероятно, написанный оставшимся в живых участником парижских терактов Абдесламом

Число жертв взрыва в Кабуле достигло 40 человек, около 140 ранены

В Харьковской области в результате пожара погибли два человека

Взрыв в Кабуле унес жизни 17 человек, более 100 ранены

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, напавших на подростков

При падении вертолета в Кременчуге погибли 4 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Съезд ВО "Свобода" отозвал трех депутатов Тернопольского горсовета, которые ранее были исключены из партии

В Эстонии высказались за отмену в Евросоюзе "перевода стрелок часов"

Украинский военный погиб от пули снайпера

В пункте пропуска "Киев" задержали гражданина РФ, выдававшего себя за украинца

В Харькове к охране порядка во время факельного марша по случаю 100-летия битвы под Крутами привлекут Нацгвардию

Иностранные партнеры в 2017 году предоставили Нацполиции помощь на 200 млн грн - Князев

Госмиграционная служба намерена проверить основания приобретения украинского гражданства с начала независимости Украины

В Украину в ближайшие сутки придет более теплый воздух, местами с мокрым снегом

Биометрический контроль при въезде в Украину уже прошли 50 тыс. человек, в том числе 42 тыс. граждан РФ

Чиновники Госмиграционной службы причастны к незаконной выдаче загранпаспортов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА