События

12:43 27.01.2018

В Харьковской области в результате пожара погибли два человека

В Харьковской области в результате пожара погибли два человека

В с.Аполоновка Харьковской области спасатели после тушения пожара в жилом доме обнаружили тела двух человек и сообщили об этом в полицию.

"После ликвидации пожара в доме были обнаружены два тела: 89-летней женщины и ее 58-летнего сына... По предварительным данным, их смерть наступила от отравления угарным газом в результате неосторожного обращения с электрическими приборами", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

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Интерфакс-Украина
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