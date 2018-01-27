В Харьковской области в результате пожара погибли два человека

В с.Аполоновка Харьковской области спасатели после тушения пожара в жилом доме обнаружили тела двух человек и сообщили об этом в полицию.

"После ликвидации пожара в доме были обнаружены два тела: 89-летней женщины и ее 58-летнего сына... По предварительным данным, их смерть наступила от отравления угарным газом в результате неосторожного обращения с электрическими приборами", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.